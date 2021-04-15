Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, yardımcı antrenörlüğe devam eden Volkan Demirel ile Acarkent'te kasap dükkanı açtığı iddialarını yalanladı. Bulut, "Hakkımda eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. Dün de Demirel bu iddiaları yalanlamıştı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut'un, yardımcılığını yapan Volkan Demirel ile birlikte Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı. F.Bahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, dün sosyal medya hesabından Erol Bulut ile ticari ortak olduğu iddiası hakkında, "Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.

BİR GÜN SONRASINDA BULUT YALANLADI

Volkan Demirel'in açıklamasının üstünden bir gün geçtikten sonra Erol Bulut da iddiaları yalanladı. Bulut, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.