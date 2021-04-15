Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, yardımcı antrenörlüğe devam eden Volkan Demirel ile Acarkent'te kasap dükkanı açtığı iddialarını yalanladı. Bulut, "Hakkımda eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. Dün de Demirel bu iddiaları yalanlamıştı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut'un, yardımcılığını yapan Volkan Demirel ile birlikte Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı. F.Bahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, dün sosyal medya hesabından Erol Bulut ile ticari ortak olduğu iddiası hakkında, "Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.

BİR GÜN SONRASINDA BULUT YALANLADI

Volkan Demirel'in açıklamasının üstünden bir gün geçtikten sonra Erol Bulut da iddiaları yalanladı. Bulut, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı
Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Nur Sürer Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:14:27. #1.14#

title