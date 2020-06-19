Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonu sevinç karesi paylaştı. Paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti. Erol Bulut'un bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı, genç teknik direktörün bu paylaşımına tepki gösterdi ve Erol Bulut'u sosyal medyadan eleştirdi.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.