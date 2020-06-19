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Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti

Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonu sevinç karesi paylaştı. Paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti. Erol Bulut'un bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

19.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:17

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı, genç teknik direktörün bu paylaşımına tepki gösterdi ve Erol Bulut'u sosyal medyadan eleştirdi.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Haber Yorumları (2)
KATRANI KAYNATSAN OLURMU ŞEKER BUNLARIN HEPSİ Bİ: kızılelma
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FARUK: Fenerin başına gelmeye çalışan adam :) Ne bekliyosunuz
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
500
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