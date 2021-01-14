Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi
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Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi

14.01.2021 23:40 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçı sonrası yıldız futbolcu Diego Perotti ile ilgili "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa - ki öyle gözüküyor - oraya bir takviye yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye iki takım da kontrollü başladığını söyleyen Bulut, "Pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince oyun açıldı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan. Defansımızı iyi yaptık." dedi.

Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi
Diego Perotti

"8 AY KADAR OYNAYAMAYABİLİR"

Basın toplantısında Diego Perotti ile ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa - ki öyle gözüküyor - oraya bir takviye yapacağız" dedi.

Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi
Haber Yorumları (1)
ORHAN: oynamayan adamı ne yapacağız zaten
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