Erol Bulut, Gaziantep FK ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönem hayal kırıklığı yaratan ve karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Erol Bulut, Gaziantep FK'ya gidiyor. Tecrübeli teknik direktör, kırmızı-siyahlı ekiple 2 yıllık anlaşma sağladı. Bulut'un kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. 46 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, Erol Bulut'la yola devam etmeye hazırlanıyor. Marius Sumudica sonrası göreve gelen Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile kesin olarak anlaşma sağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALAYACAK

Uzun süredir Erol Bulut ile anlaşma zemini arayan Kırmızı Siyahlı ekip, akşam saatlerinde noktayı koydu. Bulut, yeni takımı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.