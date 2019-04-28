Erman Toroğlu'ndan Volkan Demirel'e: Trabzon Otobüsüne Girersen, Çıkamazsın
Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Erman Toroğlu, Volkan Demirel'in tartıştığı Trabzonsporlu isim için, "Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim" laflarına tepki gösterdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın." ifadelerini kullandı.
"NE ÖN NE DE ARKA KAPIDAN ÇIKARSIN"
İşte Erman Toroğlu'nun Volkan Demirel sözleri, "Trabzonspor otobüsüne girecek, otobüsten alacak. Volkan o otobüse girersen bir daha çıkamazsın. Yani otobüse girerse bir daha çıkamaz bir de bunu düşünmesi gerekiyor. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkarsın." dedi.
YORUMLAR (32)
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o trabzon otobusunu zannetti istanbul iett otobusu dikkat etCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sana bir girerse tam cikar sözCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bursa da Milli maçta taraftardan küfür yedi, Milli takımı bıraktı.. Alabildi mi o taraftarı evinden, arabasından. Alamaz.. Yemez! Kendisine küfür edilse bu kadar tepki koymazmış.. PehhCevap Yaz 2 Yayından KaldırFERZEER: Sevgili Gülle; İşte ben de onu diyorum.. Gidip o Pontuslu, vatansızı evinden arabasından alacaksın :))3 Yayından KaldırGULLE: Milli macta kendi takimina kufur eden ya vatansizdir yada pontusludur.4 1 Yayından Kaldır