Erman Toroğlu'ndan Volkan Demirel'e: Trabzon Otobüsüne Girersen, Çıkamazsın

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın." ifadelerini kullandı.

"NE ÖN NE DE ARKA KAPIDAN ÇIKARSIN"

İşte Erman Toroğlu'nun Volkan Demirel sözleri, "Trabzonspor otobüsüne girecek, otobüsten alacak. Volkan o otobüse girersen bir daha çıkamazsın. Yani otobüse girerse bir daha çıkamaz bir de bunu düşünmesi gerekiyor. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkarsın." dedi.