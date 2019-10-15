Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ile ilgili tepki çeken eleştiri!

15.10.2019 00:55

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.Karşılaşmanın ilk yarısında etkili taraf, Fransa oldu. İlk 15 dakikalık bölümün ardından özellikle Kingsley Coman ve Antoine Griezmann'ın geliştirdiği üst üste ataklarla gol arayan Fransa Milli Takımı oyuncularına, ay-yıldızlıların kalecisi Mert Günok geçit vermedi.

KAAN AYHAN'IN GOLÜ 1 PUANI GETİRDİ

Türkiye, ikinci devrede oyunu dengeleyerek rakip kaleye gitmeye başladı. Fransa, teknik direktörü Didier Deschamps'ın ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Olivier Giroud ile golü bularak 1-0 öne geçti. Giroud, elemelerdeki 5. golünü kaydetti. Milli takım, 82. dakikada kazanılan duran topta Kaan Ayhan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-1'i yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 19'ar puana yükseldi. Gruptaki ilk maçı rakibine karşı 2-0 kazanan Türkiye, ikili averajda Fransa'nın önünde yer alarak liderliğini korudu.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞARISI DEĞİL"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maç sonunda tepki çeken bir yorumda bulundu. Artı Futbol programında mücadeleyi değerlendiren Toroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. Toroğlu, "Allah, EURO 2020'ye gitmemizi istiyor. Son 2 dakikada gol atıyoruz. Allah gitmemizi istiyor. Yoksa Şenol Güneş'in filan başarısı değil. Kimse kusura bakmasın." dedi.

AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Fransa'ya 2 maçta da yenilmeyen ve grupta oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Milli Takımda, Teknik Direktör Şenol Güneş'in eleştirilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.