Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı futbolcuların ligi kafalarında bitirdiğini iddia etti ve teknik direktör Fatih Terim'in bu performansını sürdürmesi halinde gelecek sezon görev yapmaması gerektiğini belirtti.

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın ligin son sırasındaki Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek ilk 4 şansını zora soktuğu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Galatasaraylılar daha da gerilecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ın üzerine bitirirse, sarı-kırmızılar daha da sinirlenecek. Fenerbahçeliler, Galatasaray ile dalga geçecek. "Siz çok iyiydiniz, biz çok kötüydük ne oldu?" diyecekler.

"LİG BİTSE DE GİTSEK DİYORLAR"

Galatasaraylı futbolcular 'Lig bitse de gitsek' diyor. Hiçbiri konsantre değil, gerçi başka takımlarla da benzer tablo var. Ligin oynanması bence iyi oldu, yoksa haksızlık olacaktı.

"FATİH TERİM SENEYE DE BÖYLE OLACAKSA GİDEBİLİR"

Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın. Fatih Terim eski Fatih Terim gibi olacaksa devam etsin.

"KURBAN BAYRAMI DENİNCE AKLIMA ANKARAGÜCÜ GELİYOR"

Kurban Bayramı, deyince aklıma Ankaragücü geliyor. Ankaragücü, Başakşehir maçında kurban ettiler.

"HİÇ İNANMIYORUM"

Galatasaray fazla topla oynamış ama kaybetti. Topla oynama istatistiği falan bunlara hiç inanmıyorum.