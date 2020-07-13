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Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı futbolcuların ligi kafalarında bitirdiğini iddia etti ve teknik direktör Fatih Terim'in bu performansını sürdürmesi halinde gelecek sezon görev yapmaması gerektiğini belirtti.

13.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:42

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın ligin son sırasındaki Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek ilk 4 şansını zora soktuğu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Galatasaraylılar daha da gerilecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ın üzerine bitirirse, sarı-kırmızılar daha da sinirlenecek. Fenerbahçeliler, Galatasaray ile dalga geçecek. "Siz çok iyiydiniz, biz çok kötüydük ne oldu?" diyecekler.

"LİG BİTSE DE GİTSEK DİYORLAR"

Galatasaraylı futbolcular 'Lig bitse de gitsek' diyor. Hiçbiri konsantre değil, gerçi başka takımlarla da benzer tablo var. Ligin oynanması bence iyi oldu, yoksa haksızlık olacaktı.

"FATİH TERİM SENEYE DE BÖYLE OLACAKSA GİDEBİLİR"

Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın. Fatih Terim eski Fatih Terim gibi olacaksa devam etsin.

"KURBAN BAYRAMI DENİNCE AKLIMA ANKARAGÜCÜ GELİYOR"

Kurban Bayramı, deyince aklıma Ankaragücü geliyor. Ankaragücü, Başakşehir maçında kurban ettiler.

"HİÇ İNANMIYORUM"

Galatasaray fazla topla oynamış ama kaybetti. Topla oynama istatistiği falan bunlara hiç inanmıyorum.

Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Haber Yorumları (4)
YUH: yahu siz kimsiniz? siz kendinizi kimle kıyaslıyorsunuz? imparator uefa kupasını kazandı.
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MEMET33: NORMAL BİR ADAM 8 MAÇ ÜSTÜSTE KAZANAMAYINCA VE LİGİN ALTINDAKİ TAKIMLARA ADETA DÜŞMESİNLER DİYE PUAN DAĞITINCA ÇOKTAN İSTİFA EDERDİ. TUDORUN SUÇU NEYDİ BEYLER, TAKIMIN ALTINA DİNAMİT KONULDU MİLYONLARCA EURO ÇÖPE ATILDI BU SENEYİ BIRAK ÖNÜMÜZDEKİ 5 SENEMİZ HEBA OLDU SİZ HALA FATİH TERİM DİYORSANIZ SİZ EN BÜYÜK GALATASARAY DÜŞMANISINIZ. . . .
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HACI ARİF EFENDİ: Galatasaray düşmanı Erman Toroğlu ne zamandan beri Fatih Terim hakkında bu kadar ileri konuşacak kadar yetkili oldu. Her sene Galatasaray şampiyon olur diye bir teorimi var. Bu senede böyle geçti. Hemen pireye kızıp yorgan yakmak Galatasaray işi değildir. Galatasaray taraftarı birkaç yenilgi ve giden şampiyonluk sonrası gaza gelecek taraftar değildir. Gitsin bunu Fenerlilere yedirsin. Afiyet olsun
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