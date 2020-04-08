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Trabzonspor, Dortmund, Türkiye, Spor

Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, vatanadaşı Alexander Sörloth'a övgü yağdırdı. Haaland, "Türkiye'de mükemmel işler yapıyor. Trabzonspor'un önemli bir parçası haline geldi. Onun bu başarısından ben de mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

08.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:00

Dortmund'un gol makinası Norveçli Erling Haaland, katıldığı canlı yayında Trabzonsporlu Akexander Sörloth'a övgü dolu sözler kullandı.

433 isimli Instagram hesabının canlı yayınına katılan 19 yaşındaki yıldız Sörlöth'un mükemmel bir form yakaladığını belirterek, "Onunla milli takımda beraberiz. Türkiye'de mükemmel işler yapıyor. Trabzonspor'un önemli bir parçası haline geldi. Onun bu başarısından ben de mutluluk duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor

HAALAND BU SEZON 40 GOL ATTI

Alexander Sörloth ile Norveç Milli Takımı'nın hücum hattını oluşturan Haaland, bu sezon Salzburg'da sezonun ilk yarısında 22 maçta 28, devre arasında transfer olduğu Dortmund'da ise sezona ara verilmeden önce ise Dortmund'da 11 maçta 12 gol kaydetti.

Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor

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Genç yıldız Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
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