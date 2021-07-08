Erkunt Traktör, Hisarlar Makina'nın tarım makineleri aktif varlıklarını satın alacak
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Erkunt Traktör, Hisarlar Makina'nın tarım makineleri aktif varlıklarını satın alacak

Erkunt Traktör, Hisarlar Makina'nın tarım makineleri aktif varlıklarını satın alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

31'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tarım makinelerinin seçilmiş bazı aktif varlıklarını satın alacağını açıkladı.

31'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tarım makinelerinin seçilmiş bazı aktif varlıklarını satın alacağını açıkladı. Bu varlıkların içinde Hisarlar markası, ürün fikri mülkiyet hakları ve üretim varlıkları bulunuyor.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tarım makinelerinin seçilmiş bazı aktif varlıklarını satın alacağını açıkladı. Yapılan anlaşma ek bir üretim anlaşmasını da kapsayarak, Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Eskişehir'de bulunan tesisinden Erkunt Traktör'e ürün tedarik edilmesini ve tedarik edilen bu ürünlerin Erkunt Traktör Sanayii A.Ş aracılığı ile Hisarlar'ın Türkiye'deki 65 bayisine ve yurt dışında 40 ülkeyi kapsayan ağına dağıtılmasını kapsıyor. Bu girişimin Erkunt Traktör Sanayii A.Ş'nin tam kapsamlı tarımsal ekipman alanında orijinal ekipman üreticisi olma sürecinde de çok önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Ekunt Traktör CEO ve Genel Müdürü Tolga Saylan konuyla ilgili, "Bu anlaşma, çiftçilerin faaliyetlerini kaliteli ürünlerle geliştirebilme ve yaşamlarını iyileştirebilmenin yollarını arama hedefimize paralel olarak atılan yeni bir adım. Mahindra Grubu'nun tarım ekipman sektörünün ana amacı olan 'çiftçilerin geçim kaynaklarını zenginleştirme ve tarımı dönüştürme' felsefesiyle de bağdaşmaktadır" dedi.

Yine buna ek olarak Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.'nin Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin seçilmiş bazı kabin üretim varlıklarını da satın alacağı, bu durumun Erkunt'un kabin üretim kapasitesini belirgin bir biçimde artıracağı açıklandı. - İZMİR

Erkunt Traktör, Hisarlar Makina'nın tarım makineleri aktif varlıklarını satın alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erkunt Traktör, Hisarlar Makina'nın tarım makineleri aktif varlıklarını satın alacak - Haberler Ekonomi
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