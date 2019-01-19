Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum
Almanya'da bir erkek futbol takımının başına geçirilen ilk kadın teknik direktör olan Imke Wuebbenhorst, "Kadro seçimlerimi penis boyuna göre yapıyorum" dedi.
Almanya'da bir erkek futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen ilk kadın olan Imke Wuebbenhorst, "Seçimi penis boyuna göre yaparım" yorumu nedeniyle cinsiyetçilik suçlamalarının hedefi oldu.
SOYUNMA ODASI SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ
Euronews'in haberine göre, Almanya milli takımında da görev yapmış eski orta saha oyuncusu Wuebbenhorst, geçtiğimiz ay Oberliga ekibi BV Cloppenburg'un teknik direktörlüğüne getirildi.
Ülkede bir erkek takımını yönetecek ilk kadın olan Wuebbenhorst, basının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Soyunma odasına girerken oyuncuların kendilerini örtmesi için bir uyarıda bulunur musunuz?" şeklinde sorusuyla karşılaşan 30 yaşındaki teknik direktör, "Elbette hayır, ben bir profesyonelim, seçimlerimi penis boyuna göre yaparım" dedi.
Kadın teknik direktörün bu yorumu ülkede cinsiyetçilik tartışmalarına neden oldu.
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BU KADIN MİLLİ FORMAYI DA GİYDİRİYODUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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onların orada profosyonel deniyormuş.. bazıları da sanat için deyo götürüyor..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Dalga gecmis gazeteciler ile superrr kapak olmusCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Kadın sorulan sorunun kalitesizliğine son derece düzeyli kaliteli cvp vermiş..Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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buyukluge gore kadro kuruyorsa ben bu takımıda hep forvet olurumCevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır