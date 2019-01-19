Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Almanya'da bir erkek futbol takımının başına geçirilen ilk kadın teknik direktör olan Imke Wuebbenhorst, "Kadro seçimlerimi penis boyuna göre yapıyorum" dedi.

Almanya'da bir erkek futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen ilk kadın olan Imke Wuebbenhorst, "Seçimi penis boyuna göre yaparım" yorumu nedeniyle cinsiyetçilik suçlamalarının hedefi oldu.

SOYUNMA ODASI SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ

Euronews'in haberine göre, Almanya milli takımında da görev yapmış eski orta saha oyuncusu Wuebbenhorst, geçtiğimiz ay Oberliga ekibi BV Cloppenburg'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Ülkede bir erkek takımını yönetecek ilk kadın olan Wuebbenhorst, basının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Soyunma odasına girerken oyuncuların kendilerini örtmesi için bir uyarıda bulunur musunuz?" şeklinde sorusuyla karşılaşan 30 yaşındaki teknik direktör, "Elbette hayır, ben bir profesyonelim, seçimlerimi penis boyuna göre yaparım" dedi.

Kadın teknik direktörün bu yorumu ülkede cinsiyetçilik tartışmalarına neden oldu.

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