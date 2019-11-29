Erkan Zengin, PTT 1. Lig takımı Adana Demirspor ile 1,5 yıllığına anlaştı

29.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:10

PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi elinde bulunan Erkan Zengin ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer müjdesini, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından verdi. Sancak yaptığı paylaşımda, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı... Çıktığımız bu kutsal yolda,kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devrede takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz'a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma'ya anlayışından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

FATİH KARAGÜMRÜK KARNESİ

Sezon başında Fatih Karagümrük forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Karagümrük formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.