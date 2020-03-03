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Ergin Ataman'dan, uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki

Maccabi FOX Tel Aviv ile THY Euroleague maçında karşılaşmak için İsrail'e gidecek olan Anadolu Efes, İstanbul'da uçağa binmeden önce yapılan aramaya tepki gösterdi. Başantrenör Ergin Ataman, yapılan bu uygulamayla ilk kez karşılaştıklarını söylerken, muamelenin skandal olduğunu vurguladı

03.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:01
Ergin Ataman'dan, uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki

THY EuroLeague'in 27'nci haftasında yarın 'in Maccabi FOX takımı ile karşılaşacak olan 'te kafile, uçağa giriş sırasında yapılan ek güvenlik aramasında didik didik arandı.

Başantrenör Ergin Ataman, teknik heyet ve basketbolcular, İstanbul'dan Tel Aviv'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından aranırken, başantrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi.

"BİZE YAPILAN SAYGISIZLIK"

İsrail'e birçok kez gittiklerini ancak bu durumla hiç karşılaşmadıklarını dile getiren deneyimli başantrenör, "Bize bu yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarından herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal" ifadelerini kullandı.

Güvenlik şirketi çalışanlarının; tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları görüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise bu uygulamanın normal bir prosedür olduğu belirtildi. Tüm İsrail, ABD ve İngiltere uçuşlarında bu güvenlik uygulamasının tüm yolcular için yıllardır yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Ergin Ataman'dan, uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki
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