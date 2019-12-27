: Erdoğan, yerli otomobilin fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını duyurdu

27.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:35

Türkiye'nin teknoloji harikası elektrikli yerli otomobili görücüye çıktı. Tanıtım töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilini önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Fabrikamız Bursa'nın Gemlik ilçesinde TSK arazisi üzerinde kurulacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizim amacımız tasarımcılarımızın emekleriyle yoğurulan, tüm hakları bize ait olan bir otomobile sahip olmaktı.

"MÜHENDİSLERİMİZ GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI"

Bu iş için mühendislerimiz gecesini gündüzüne kattı, evinden, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ki CEO'muz böyle bir arkadaşımız, kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Fakat bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Ön gösterim araçlarını 2 sene evvel söz verdiğimiz gibi bugün ilk kez sizinle paylaşıyoruz. 2 mega projeyi aynı anda gerçekleştiriyoruz.

"ÖZELLİKLE BU MEKANI SEÇTİK"

İçinde bulunduğumuz bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin bilişim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem bilişim vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin öngösterimini sizlerle paylaşıyoruz.

"DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER"

Türkiye yaklaşık 60 yıldır yerli otomobil hayalinin peşinde koştu. Daha önceki uçak, silah, motor projelerinin sürdürülmesi halinde bugün Türkiye bambaşka bir yerde olacaktı. Motor meselesini kökten çözmüş olacağız. Devrim otomobilini önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.

ASGARİ ÜCRETE İLK YORUM

Biz asgari ücreti hiç bir zaman enflasyonun altında vermedik. Bu çark dönecek arkadaş. Bizim sözümüz ne asgari ücretle işçimizi ezdirmemek. Ezdirmedik bu zamana kadar, ezdirmeyeceğiz. 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 olarak yükselmiş bulunuyor. Öyle bir kampanya yürütüyorlar ki fabrikalar çalışmasın istiyorlar.

"YETER Kİ KENDİMİZE İNANALIM"

Bilişim vadimiz ile sisteme yeni ve güçlü bir aktörü daha dahil ediyoruz. Bilişim Vadisi ile savunma sanayiindeki başarımızı farklı alanlara da taşımayı hedefliyoruz. Biz bu güce, iradeye, teknik bilgiye, insan gücüne sahibiz, Yeter ki kendimize inanalım. Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil. Bunları üretip pazarlayan bir ülke haline gelecek. Bu ulaşım hattına Mega Teknoloji Koridoru diyebiliriz. Türkiye'nin üretken gençleri tüm enerjilerini Bilişim Vadisi'nde somut projelere dönüştürecektir.

"KÜRESEL OYUNCU OLMA YÖNÜNDE İLERLİYORUZ"

Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıma gayesiyle kurduğumuz bu vadiyle, yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri sayesinde, güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde ilerliyoruz. Milli SİHA, milli İHA, milli helikopter, gemi, tüfek, eğitim uçağı, elektro-optik sistem, mühimmat gibi ürünler, Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi ve kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Şimdi artık sıra, bu ürünleri sivil teknolojilere uyarlayarak, daha geniş bir alana damga vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki babayiğitlerimizin yaptığı gibi, ellerini taşın altına koyması gerekiyor.

YERLİ OTOMOBİLİN YAPILACAĞI FABRİKAYI AÇIKLADI

Buradan bir müjde açıklıyorum. Bursa'da Gemlik'te silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. 1 milyon metrekaresini yerli otomobilin yapılacağı fabrika için tahsis edeceğiz."

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