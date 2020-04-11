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Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Dönmez, Ekonomi, Güncel

Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdiği talimatla seri üretim çalışmaları yapılan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'de çalışmalar sona geldi. Yerli ve milli dezenfektan haftaya raflarda yerini alacak.

11.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:45
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanı BOREL'in üretimi ve dağıtımı kesintisiz devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre, koronavirüsle mücadelede etkili olması beklenen borlu el dezenfektanı "BOREL", önümüzdeki hafta raflarda yerini alacak. Bor ile birlikte etil alkol, aloe vera, lavanta, çay ağacı da içeren ürün, antibakteriyel ve antifungal özelliklere de sahip.

"CİLDİN TAHRİŞ OLMASINI ÖNLÜYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 ile mücadelede kişisel hijyenin önemine dikkat çekti. BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor."

Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak

İLK ETAPTA 100 ML. OLARAK PİYASAYA SUNULACAK

Eti Maden tesislerinde BOREL'in seri üretimine başladıklarını, yapılacak tanıtımın ardından daha sonra ürünü vatandaşlarla buluşturacaklarını söyleyen Dönmez, "İlk etapta 100 ml. boyutundaki BOREL el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi.

ERDOĞAN "AÇIĞI KAPATALIM" TALİMATI VERMİŞTİ

Bakan Dönmez, Mart ayında telekonferans yöntemi ile görüştüğü Erdoğan'a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi vermişti. Erdoğan da, "Bu el dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım" talimatı vermişti.

Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
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