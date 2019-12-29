: Erdoğan'ın 'jest' çıkışını hatırlatan işçi temsilcisi, sonuçtan memnun değil

29.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, jest yaparak asgari ücreti bir miktar daha artırabileceği yönünde mesaj verdiği tartışmalarına Hak-İş Konfederasyonu da dahil oldu. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, açıklanan asgari ücreti yetersiz bulduğunu belirterek, "Ben burada bir jest göremiyorum" tepkisini gösterdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) seçimli 27. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelecek yıl işçi ve işveren kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız" dedi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan

"JEST GÖREMİYORUM" DİYEREK ZAMMI ELEŞTİRDİ

Selçuk'un açıklamasına yanıt Hak-İş Başkanı Arslan'dan geldi. Arslan, Selçuk'un söylediği modelin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma esasına ve mevzuatlara uygun olmadığını, kamunun yer almadığı bir sosyal diyalog modeli olmadığı için asgari ücreti iktidarın belirlediğini söyledi. Arslan, "Enflasyonun üzerinde zam yapılmış olmasını önemsiyorum. Ancak, açıkçası ben burada bir jest göremiyorum. Enflasyonun üzerinde zam yapılması jest ise, zaten her yıl enflasyonun üzerinde belirleniyor. Bize göre jest, işçinin talebinin gerçekleşmesi olurdu" dedi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİNİ ÖNERDİ

TİSK Başkanı Akkol, işçi sendikalarının karşı çıktığı esnek çalışma modelini işsizliğe çare olarak önerdi. Esnek çalışma modelinin işverenler için çok önemli olduğunu, evden ya da kısmi süreli esnek çalışmaya geçilmesi halinde işsizliğin azalacağını, daha çok kadının ve tam zamanlı çalışmak istemeyen yeni jenerasyonun iş hayatına gireceğini belirterek, "Buna karşı çıkan sendika başkanları, çocuklarınıza torunlarınıza sorun. Onların da esnek çalışmak istediğini göreceksiniz" dedi. Akkol'un esnek çalışma talebine sendika yöneticilerinden hiçbir yanıt gelmedi.

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