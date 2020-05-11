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Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
11.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltildiğini açıklaması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiyi sevindirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat fiyat artışı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiyi mutlu etti.

Bu yıl baharda yağmurun yeterli düzeyde düşmesine bağlı olarak hububatta yüksek rekolte bekleyen çiftçi, hasat hazırlığı yapıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, Türkiye'deki hububat üretiminin önemli bölümünün bölgenin bereketli topraklarından karşılandığını söyledi.

Delil, şunları kaydetti:

"Bu sene çok iyi yağış aldık. Son yılların en iyi yağışlarından biri oldu. İyi bir rekolte bekleniyor. Rekolte beklentisi ve açıklanan buğday alım fiyatı çiftçiyi umutlandırdı. Buğday fiyatında her yıl yüzde 12-13 civarında artış oluyordu. Hiçbir zaman yüzde 22'lik artış olmamıştı. Bu yıl buğday fiyatındaki artış çok iyi."

3 MİLYON DÖNÜMDE ÜRETİM YAPILIYOR

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'ndaki ürünlerden bu yıl yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Hububatta son 30 yılın en yüksek verimini beklediklerini belirten Öter, bu yıl il genelinde 1 milyon 700 bin ton üretim hedeflendiğini kaydetti. Öter, "Buğdayın fiyatı çok iyi, yüzde 22'lik artış az değil. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisinin de güzel destekleri var. Bunlar da yaklaşık 72 kuruşluk destek yapıyor. Böyle güzel avantajlar sağlıyor. Açıklanan buğday fiyatından memnunuz. Mercimek ve nohut fiyatı da geçen seneye göre iyi. Mercimek ve nohudu cazip hale getirmek için biraz daha desteğe ihtiyaç var." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da açıklanan hububat alım fiyatlarının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Geçmiş yıllarda fiyatın hasattan sonra açıklanması dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını belirten Günbat, şunları kaydetti:

"Hububat fiyatında geçen yıla göre yüzde 22,2'lik bir artış oldu. Bu fiyat çiftçimizi bu sene rahatlatacak. Bizim için iyi bir fiyat. Ayrıca kırmızı mercimek için 3 bin 500 ve nohut için 3 bin 350 lira olarak açıklanan fiyatı olumlu buluyoruz. Açıkladığı hububat fiyatı ile çiftçimizin yüzünü güldüren Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum."

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Ekonomi Manşet

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