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"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaş tarafından en çok sorulan "Ekonomideki iyileşmeler cebimize ne zaman yansıyacak?" sorusuna "Yaza doğru yansıyacak" yanıtını verdi.

07.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:58

Genel Merkezi'nde 61 ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli tespitlerde bulundu. Milletvekillerinden bölgelerindeki sorunları dinleyen Erdoğan, vatandaş tarafından en çok sorulan "Ekonomideki iyileşmeler cebimize ne zaman yansıyacak?"sorusuna da cevap verdi.

"YAZA DOĞRU VATANDAŞIN CEBİNE YANSIYACAK"

Ekonomide alınan önlemlerin işe yaradığını ve yaza doğru daha büyük atılımlar yapılacağını belirten Erdoğan, "Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak" ifadelerini kullandı.

"GEREĞİ YAPILSIN" TALİMATI

Bazı milletvekillerinin bürokrasiden şikayet etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın" talimatını verdi.


Haber Videosu

: Erdoğan: Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak
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