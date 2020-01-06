: Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak

06.01.2020 07:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 07:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum" dedi.

"İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili konuşan Erdoğan, yerli otomobilin tasarımını ilk gördüğünde heyecanlandığını ifade etti.

Erdoğan, "Bir defa şimdi 5 babayiğit derken kararlılıkla attık. Bu 5 babayiğit ülkemizde hatırı sayılı önemli iş adamları. 5 babayiğit bu işe girdik. Atılan adımlarda da gerek CEO olan arkadaşımız yurt dışında kendini ispatlamış. 5 ayrı tasarımda da hakikaten şu anda 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. Benim favorim lacivert. İçinde hakikaten rahatlık var, konfor var. Ben mesela şu anda boyuma rağmen içinde rahat oturabiliyorum. Hız noktasında baya iyi bir konumda. Bu yılın sonu itibariyle testte daha ileri adım atmış olacaklar. 2020 bu işin tamı olacak. Gemlik'teki fabrikayı bitirmiş olacağız. İhracat potansiyeli yüksek olmalı" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN ALABİLECEĞİ BİR FİYATTA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın inanıyorum ki rahatlıkla alabileceği noktasında olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. Şu bir defa çok çok önemli. Biz şimdi elektrikli bir otomobil yapıyoruz" dedi.

YERLİ ARABA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor

Çözümler sunuyor: TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Haber Videosu