Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk mitingini Sivas'ta yaptı. Erdoğan, devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''SON 16 YILDA SİVAS'A 28 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

"Son 16 yılda Sivas'a 28 katrilyon yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Ben 'kıraathane' diyorum CHP 'kumarhane' diyor. Dervişin zikri fikri meselesi var ya işte bunların durumu da bu."

"BİTİRMEZSE EYVALLAH, GÜLE GÜLE"

"Demiryollarımızın ihtiyacı olan travers fabrikasını istihdam sağlamak için Sivas'a kurduk. Yüksek hızlı tren yaptık. Şimdi onlar 'Aman yapmayın' der. Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattı yapımı devam ediyor. Bu hatla Ankara-Sivas- yolculuğu 2 saate düşüyor. Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle."