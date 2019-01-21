Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sormak bizim boynumuzun borcu. Herkesi insafa, vicdana ve ahlaka davet ediyorum." dedi.

BU ZİHNİYETİN ÜLKEYE KATKISI OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

"İnancı ve mücadele azmi olmayanlarla yürünebilecek hiçbir yol yoktur" diyen Erdoğan, "İnançla giriştiğimiz her mücadeleyi zafere ulaştırdık. Türkiye'nin en büyük sorunu kendi içindeki bir takım kifayetsizlerdir. Bunlar kendi insanlarına güvenmedikleri için birilerinin emrinde hareket etmişlerdir. Kendi tarihini, kültürünü ısrarla kötüleyen, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısı olması mümkün değildir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA YÜKSELTECEĞİZ

"Sizlerin görüşleri bizler için daima yol gösterici olmuştur. 16 yılda ülkemizi sizlerle birlikte büyüttük. Teknoloji, e-ticareti sizlerle birlikte ülkemizin gündemine taşıdık. Pek çok çalışmayı sizlerle birlikte hayata geçirdik. İş yapılmasının önündeki engelleri sizlerle birlikte kaldırdık. 2023 hedeflerimize de sizlerle birlikte ulaşacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sizlerle birlikte yükselteceğiz. Türkiye'yi üst gelir grubuna sizlerle birlikte taşıyacağız. 81 milyonun tamamının aş, iş, gelecek sembolü olarak daha kapsamlı hizmetlere inşallah birlikte imza atacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk ekonomisiyiz.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU BİR TAKIM KİFAYETSİZLER

Ticarette de siyasette de başarının sırrı önce inanmak, sonra harekete geçmek ardından da yılmadan mücadeleye devam etmektir. İnancı ve mücadele azmi olmayanlarla yürünebilecek hiçbir yol yoktur. İnançla giriştiğimiz her mücadeleyi zafere ulaştırdık. Türkiye'nin en büyük sorunu kendi içindeki bir takım kifayetsizlerdir. Bunlar kendi insanlarına güvenmedikleri için birilerinin emrinde hareket etmişlerdir. Kendi tarihini, kültürünü ısrarla kötüleyen, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısı olması mümkün değildir.

MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı dalgalanmada maalesef bazı kesimler iyi bir imtihan veremedi. Dalgalanmayla asla orantılı olmayan fiyat artışlarıyla ilgili örnekler her gün karşımıza geliyor. Bu akıl ve ahlak dışı artışları hep birlikte düşünmeliyiz. Devletimiz, milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yapmıştır. Birilerinin piyasanın şartları kılıfıyla fırsatçılığa yönelmesi üzücü. Kimseye zararına iş yap demiyoruz. Ancak faiz oranları enflasyon bedeli oranında düşmüş, marketler hala fiyatları düşürmüyor. Bunu neyle izah edeceğiz.

HESABINI SORMAK BOYNUMUZUN BORCU

Son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi? Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler. Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir. Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sormak bizim boynumuzun borcu. Herkesi insafa, vicdana ve ahlaka davet ediyorum.

MÜNBİÇ'İ SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ

Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Yarın pazartesi çarşamba Rusya seyahatimiz var. Münbiç'in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz. Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'.

VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GEREKEN ADIMLARI ATMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız. Türkiye özellikle Suriye'de kendisine verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle çok bedeller ödemiştir. Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz.''