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Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar

Bugün ilk etabı açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının ve metrosunun yapılmaya devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'na da göndermede bulunan Erdoğan, "Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var" ifadelerini kullandı.

20.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:38

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında telekonferans ile konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yaşanan bu sıkıntıyı giderdik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hastanemizin inşasında emeği geçen firmalarımızı, işçisinden mühendisimize herkesi tebrik ediyorum. Malum burası yap-işlet-devret anlayışı ile yapıldı. Zira temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı, ama hamdolsun bu işi güçlü Türk müteahhitleri ile ve yabancı ortakla başardık ve şimdi ilk etabını bugün açıyoruz ikinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız.

"TÜRKİYE BU SÜRECE OLDUKÇA AVANTAJLI GİRMİŞTİR"

Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü günlerde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizde bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir, tabii bu başarının gerisinde özellikle şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı özellikle de hükümetlerimiz döneminde inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var.

"HASTANEMİZİN ULAŞIMDA BİR SIKINTISI OLMAYACAK"

Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var, ve biz hamdolsun ki iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk, bir taraftan yol yapıldı, yapılıyor bir taraftan da metrosunu da yapıyoruz. Hastanenin yanına metro da gelecek. Yani Hastanemizin ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak."

NE OLMUŞTU?

İBB, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevre bağlantı yollarının kaynak yetersizliği nedeniyle yapamamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, yol çalışmasının kendileri göreve gelmeden tam 1 yıl önce durdurulduğunu belirterek, "Kaynak yetersizliği nedeniyle İBB'nin devam etmesi zordu. Sayın Valimiz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Olması gereken buydu" demişti.

İBB'nin çalışmayı tamamlamaması üzerine Ulaştırma Bakanlığı devreye girmiş ve çalışmaları kaldığı yerden devam ettirmeye başlamıştı.

Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
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