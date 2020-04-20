Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Bugün ilk etabı açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının ve metrosunun yapılmaya devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'na da göndermede bulunan Erdoğan, "Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında telekonferans ile konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yaşanan bu sıkıntıyı giderdik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hastanemizin inşasında emeği geçen firmalarımızı, işçisinden mühendisimize herkesi tebrik ediyorum. Malum burası yap-işlet-devret anlayışı ile yapıldı. Zira temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı, ama hamdolsun bu işi güçlü Türk müteahhitleri ile ve yabancı ortakla başardık ve şimdi ilk etabını bugün açıyoruz ikinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız.

"TÜRKİYE BU SÜRECE OLDUKÇA AVANTAJLI GİRMİŞTİR"

Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü günlerde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizde bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir, tabii bu başarının gerisinde özellikle şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı özellikle de hükümetlerimiz döneminde inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var.

"HASTANEMİZİN ULAŞIMDA BİR SIKINTISI OLMAYACAK"

Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var, ve biz hamdolsun ki iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk, bir taraftan yol yapıldı, yapılıyor bir taraftan da metrosunu da yapıyoruz. Hastanenin yanına metro da gelecek. Yani Hastanemizin ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak."