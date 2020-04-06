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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Emin Öz, AK Parti, Ekonomi, Güncel

Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu

Geçtiğimiz hafta partisinin il başkanlarıyla telekonferans yoluyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün bizzat illettiği tohum talebi anında yanıt buldu. Bu kapsamda Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'ini hibe edecek.

06.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti il başkanları ile telekonferans yoluyla düzenlediği toplantıda AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün dile getirdiği tohum talebi karşılık buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programının başlatıldığı duyuruldu.

ERZURUM'DAN ÜLKE TARIMINA KELEBEK ETKİSİ

Telekonferansla yapılan toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tarımın önemine vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Pasin Ovası başta olmak üzere Erzurum'un ekilebilir alanlarının değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Talebi olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir kurulun oluşturulduğu müjdesini vererek durumun değerlendirileceğini kaydetmişti.

TOHUMUN %75'İ HİBE OLACAK

Edinilen bilgiye göre toplantının üzerinden bir hafta bile geçmeden konuyu çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli talimatları vererek ülke tarımında adeta kelebek etkisi oluşturdu. Başkan Öz'ün talebiyle başlayan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında 21 ilde buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik tohumu hibe olarak dağıtılacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'inin hibe edileceği vurgulandı.

70 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Yaklaşık 20 milyon TL bütçeyle uygulanmaya başlanan proje kapsamında 364 bin dekar alanın ekilerek toplam 70 bin ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor. Proje sonunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL olması bekleniyor. Proje kapsamına alınan iller şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat.

Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu

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