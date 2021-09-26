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Erdemli'de spor merkezlerine kadınlardan yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erdemli'de spor merkezlerine kadınlardan yoğun ilgi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan kadın spor merkezlerine kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan kadın spor merkezlerine kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerde kadınlar, fitness, step-aerobik, zumba, pilates yaparak hem formda kalıyorlar hem de stres atıyorlar. Spor Merkezinde kadınlar kapsamlı bir taramadan geçerek, sağlık bir şekilde kilo vermeleri sağlanıyor.

"1000 kişilik kapasite ile haftanın 5 günü hizmet veriyoruz"

Kontrollü normalleşme sürecinde yoğun bir talebin olduğunu ifade eden Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, "3 yıl önce belediye başkanımızın talimatıyla faaliyete geçirdiğimiz Spor İşleri Müdürlüğü kapsamında açtığımız kadınlara özel spor salonumuz, bin kişilik kapasitesi ile haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Pandemi sonrası normalleşme dönemiyle beraber taleplerin artmasıyla, iki bayan beden eğitimi öğretmenimizle hizmet etmekteyiz. Haftanın iki günü merkezimizde vücut analizi yapılarak, beslenme reçeteleri hazırlanmakta ve her bir kursiyerin dosyası takip edilmektedir. Kurslarımız seanslar halinde, pandemi döneminde normalleşmeyle beraber 15-20 kişilik gruplar halinde devam etmektedir. Merkezde step, aerobik, pilates ve egzersiz hizmetleri verilmektedir. Hijyenik ve pandemi kurallarına uygun merkezimize bütün kadınları bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Erdemli'de spor merkezlerine kadınlardan yoğun ilgi

Erdemli'de spor merkezlerine kadınlardan yoğun ilgi

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