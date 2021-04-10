Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş
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Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş

Enka Holding eski personel müdürü Gökhan K. holding binasını silahla basıp genel müdür yardımcısını "Geçmişi kurcalama" diyerek tehdit etti. Holding yetkililerin denetim süreci başlatmasıyla milyonluk vurgun tespit edildi. Eski müdür Gökhan K.'nın kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte şirketin 20 milyon lirasını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

ENKA Holding'te 20 milyon liralık dolandırıcılık yaşandı. Edinilen bilgiye göre Enka Holding'te personel müdürü olarak çalışırken 24 Ağustos'ta görevine son verilen Gökhan K. silahlı iki adamı ile şirketin genel müdür yardımcısı Sebahattin G.'nin odasını bastı. Gökhan K., belinden çıkardığı silahı Sebahattin G.'nin başına dayayarak "Geçmiş hesapları incelemeye devam edersen seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Sebahattin G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

20 MİLYON LİRALIK ZARAR

Holding yetkilileri, denetim süreci başlattı. Şirket, zararının çok yüksek meblağlarda olacağını belirterek şikayetçi oldu. 2007- 2019 yılları arasında kendisine maaş, prim, ek kazanç göstererek toplam 8 milyon 587 bin lira fazla parayı uhdesine geçiren eski müdürün aynı şirkette çalıştığı kardeşi ve arkadaşıyla işbirliğinde olduğu iddia edildi. Dosya bilirkişi incelenmesi yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, raporda üçlünün düzenlemiş oldukları sahte bordrolarla müşteki firmayı toplam 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Alaattin O. suçunu itiraf etti. İki kardeş suçlamayı kabul etmese de Alaattin O. üzerine atılı suçu tevil yoluyla ikrar etti. 3 işbirlikçi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin müşteki firmayı 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ve paraları tahsil ederek zimmetine geçirdiği ve hakiki imzaları taşıyan bordroyu imha ettiği anlatıldı. 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Özel Belgede Sahtecilik suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen üç şüpheli, asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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