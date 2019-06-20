Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"

Kaynak: AA
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