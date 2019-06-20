Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
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