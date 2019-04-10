Enerji Sektörü 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda Buluşuyor

Enerji sektörünün en önemli etkinliği olan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı, 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul'da 10'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 11 Nisan'da açılacak Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı, enerji verimliliğinde son gelişmeler ve en iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşması, ihtiyaç duyulan mekanizmalar ve düzenlemelerin tartışılması ve olgunlaştırılması amacıyla sektörün öncü kurum, kuruluş ve firmaları ile başta Avrupa ve Amerika olmak üzere 20'nin üzerinde farklı ülkeden uzman ve ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Enerji, tarım, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, bina ve hizmetler ve finans sektörlerinin önde gelen firmalarının ve uzmanların bir araya geleceği fuarın açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı ve Malta Enerji Bakanı ile birlikte gerçekleştirecek. "Bir kaynak olarak enerji verimliliği" ana teması çerçevesinde düzenlenen fuarda 18 oturumda 108 ulusal ve uluslararası uzman tarafından ülkemizde ve dünyada enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı forumlar düzenlenerek, kaynaktan üretime, iletim/dağıtımdan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılmasına imkan tanıyan yeni ve yenilikçi ürünler ile teknolojiler sergilenecek. Bu yıl fuarı odak konuları arasında enerji performans sözleşmeleri, ısı piyasası, enerji verimliliğinde dijitalleşme ve oyunlaştırmanın (gamification) rolü, binalarda ve hizmet sektöründe enerji verimliliği, sanayide örnek VAP projeleri, tarım ve gıda sektöründe enerji verimliliği, proje finansmanı, piyasa tabanlı destek mekanizmaları, sürdürülebilirlik, yerli üretim ve inovasyon, şehirlerde enerji verimliliği uygulamaları, mobilite, bisikletli ulaşım, yenilenebilir yakıtlarda örnek kojenerasyon başlıkları ele alınacak. Bununla birlikte Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı sektörel çözüm ve ürünleri tanıtmanın ötesinde sektördeki yeniliklerin görücüye çıktığı, en son trendlerin kamu ve özel kesimden profesyoneller ve uzmanlarca masaya yatırıldığı bir karar alma ve paylaşım alanı olma özelliği de taşıyor. Alanında uzman isimlerin yer aldığı ilgi çekici etkinliklerle de sektör paydaşlarına enerji verimliliği alanının bugünü ve geleceği hakkında ışık tutuluyor. Geçtiğimiz sene 7 binin üzerinde katılımcıyı buluşturan forum ve fuar, bu sene de katılımcılarına tüm yenilikleri takip etme ve uluslararası ve yerel firmalarla iş ağlarını genişletme fırsatı tanıyacak. - ANKARA

Kaynak: İHA