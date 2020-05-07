En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü

Survivor 2020'de ünlüler takımı, kazandıkları ödül sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yaptı ve soruları yanıtladı. Yarışmacılardan Aycan Yanaç izleyicilerin 'En sevdiğin futbolcu kim?' sorusuna Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu yanıtını verirken, Sercan'ın kendisini hatırlatması gülüşmelere neden oldu.

Survivor 2020 kadrosunda Ünlüler takımı için yarışan Aycan Yanaç, Survivor'da iletişim ödülünde kız arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşmanın ardından sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiaları ile bir anda en fazla konuşulan yarışmacılar arasında yer almıştı.

"ALEX, RONALDO, EMRE BELÖZOĞLU"

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabındaki videoya konuk olan Aycan, kendisine sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi. "En sevdiğin futbolcular kim?" sorusuna verdiği cevap Sercan Yıldırım'ı şaşırttı.

En sevdiği futbolcular sorulan Aycan Yanaç, "Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu" ifadelerini kullandı.

SERCAN'DAN SÜRPRİZ CEVAP: DEMEK BENİ SÖYLEMEDİN

En sevdiği futbolcular arasında Sercan Yıldırım ismini söyleyen Aycan'a flaş bir cevap geldi. Sercan Yıldırım, "Vay be beni söylemedin he?" diyerek Aycan'a şaka yollu bir yanıt verdi. Daha sonra Aycan Yanaç, "Ve tabi ki de Sercan Yıldırım." ifadelerini kullanarak gülüşmelere sebep oldu.