EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE

2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.

2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.

Kaynak: Dugout

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