EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE
2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.
2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.
Kaynak: Dugout
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