En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.