En fazla kaybettiren BES fonları

18.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF" ve yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054382 -1,21 Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025444 -1,05 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042659 -0,53 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016785 -0,36 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010408 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024172 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033232 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015219 -0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032222 -0,20

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)