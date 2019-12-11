En değerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak

11.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:28

Dortmund'un parlayan yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon euroluk değeriyle 2000 sonrası doğan oyuncular arasında 'En değerlisi' olurken, Schalke'de forma giyen milli stoper Ozan Kabak ise 30 milyon euroluk piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.

Futbolda da artık Z kuşağı dönemi başladı. 2000 sonrası doğan oyuncular artık dünya futbol piyasasında en çok talep gören isimler olurken, KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncuyu inceledi. Araştırmaya göre; Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon euroluk piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 67 milyon euroluk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Yine Real Madrid forması giyen Rodrygo ise 56 milyon euroyla üçüncü sırada...

15 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Araştırmaya göre, ilk 10 oyuncu arasında bir de Türk oyuncu var: Ozan Kabak… Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a giden, bu sezon başında da 15 milyon euro bedelle Schalke'ye transfer olan milli stoper, 30 milyon euroluk piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Manchester City'nin genç yeteneği Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.

SANCHO KİMSEYİ ŞAŞIRTMADI

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi. 2000 sonrası doğan oyuncular arasında Jadon Sancho'nun zirvede yer alması da şaşırılacak bir durum dedi'' dedi.

Kaynak: Bültenler