En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, en çok borcu olan belediyeleri açıkladı. Bakanlığın verilerine göre en çok borcu olan belediye6 milyar 66 milyon lira ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Kocaeli'yi sırasıyla Adana ve Muğla takip etti.

TOPLAM BORÇ 11 MİLYAR 471 MİLYON TL

Belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'a borçları artıyor. Bakanlığın verilerine göre, Mart ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı idarelerin toplam borç tutarı 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. 135 milyon liralık borcun vadesi geçerken 8 milyar 683 milyonu anapara, 2 milyar 922 milyonu diğer olmak üzere 11 milyar 605 milyon liralık borcun vadesi henüz gelmedi.

İLK 3 SIRAYI AK PARTİ, MHP VE CHP'Lİ BELEDİYELER PAYLAŞTI

En borçlu belediye 6 milyar 66 milyon lira ile AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olurken bunu 1 milyar 99 milyon lira ile MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi izledi. Borçlu belediyeler sıralamasında üçüncü sırada 655 milyon liralık borçla CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi yer aldı.

DİĞER BELEDİYELER

"En borçlu belediyeler ve bağlı idareler" sıralamasına giren diğer belediyeler şöyle:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (AK Parti) 426 milyon TL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 423 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 359 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (AK Parti) 243 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 208 milyon TL

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİLER

135 milyon lira ile borcunun vadesi geçen belediyeler sıralamasında ilk sırada MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yer alırken bunu 110 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi izledi.

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi de 11'er milyon liralık borcunu vadesinde ödeyemedi.