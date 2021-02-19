Emre Mor'un yaz transfer döneminde G.Saray'a geleceği iddia edildi

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Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için İspanyol basınından şaşırtan bir iddia geldi. Emre Mor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.

Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımlarda oynamasına rağmen verilen şansları değerlendiremeyen Emre Mor hakkında, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'da yayın yapan Todofichajes gazetesi, Galatasaray'ın, Emre için yaz aylarında Celta Vigo ile görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

İSPANYOL BASINI: TERİM BİR ŞANS DAHA VERECEK

Haberde, Fatih Terim'in 23 yaşındaki oyuncuya bir şans daha vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Ayrıca, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz aylarında da Emre Mor için girişimde bulunduğu, fakat milli futbolcunun yükselen formu nedeniyle Celta Vigo'nun bu transfere izin vermediği belirtildi.

1.5 MİLYON EURO ARTI BONUS

Haberin detayında, Galatasaray'ın 1.5 milyon euro + bonus şeklinde bir teklifte bulunacağı da yazıldı.