Emre Mor'un yaz transfer döneminde G.Saray'a geleceği iddia edildi
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Emre Mor'un yaz transfer döneminde G.Saray'a geleceği iddia edildi

19.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:46

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için İspanyol basınından şaşırtan bir iddia geldi. Emre Mor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.

Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımlarda oynamasına rağmen verilen şansları değerlendiremeyen Emre Mor hakkında, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'da yayın yapan Todofichajes gazetesi, Galatasaray'ın, Emre için yaz aylarında Celta Vigo ile görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Emre Mor'un yaz transfer döneminde G.Saray'a geleceği iddia edildi

İSPANYOL BASINI: TERİM BİR ŞANS DAHA VERECEK

Haberde, Fatih Terim'in 23 yaşındaki oyuncuya bir şans daha vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Ayrıca, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz aylarında da Emre Mor için girişimde bulunduğu, fakat milli futbolcunun yükselen formu nedeniyle Celta Vigo'nun bu transfere izin vermediği belirtildi.

1.5 MİLYON EURO ARTI BONUS

Haberin detayında, Galatasaray'ın 1.5 milyon euro + bonus şeklinde bir teklifte bulunacağı da yazıldı.

Emre Mor'un yaz transfer döneminde G.Saray'a geleceği iddia edildi
Haber Yorumları (5)
AA: türk takımları almaz inşallah, adam kafasında futbolu bitirmiş. . . . .
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KUMLU CAM: Emre Mor''un eski günlerine dönmesi için gece hayatını ve tele kızları bırakıp futbola dönmesi lazım.
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ERHAN: Bir Fenerli olarak şunu söyleyim, Dortmund’a gitti ve orada huysuzluk yaptığı için Türkiye’ye geleceği vakit çoğu yorumcu ikinci emenike dedi, bildiğin ikinci emenike bu çünkü takım içini düzenini bozan ahlak yoksunu biri, Emre mor diyoruz adam iki kelime Türkçe bilmiyor, 17 yaşında milyon euroları önüne koyarsan Avrupa’da büyümüş biri zaten, benim gözümde beş kuruş etmez bu oyuncu Allahtan Galatasaray bundan çabuk kurtuldu
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