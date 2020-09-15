Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı
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Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı

Galatasaray ve Olympiakos deneyimleri hüsranla sonuçlanan ve Celta Vigo'ya geri dönen Emre Mor, adeta küllerinden doğdu. Milli futbolcunun performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un büyük katkısı olduğu ortaya çıktı.

15.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:42

Danimarka ekibi Nordsjaelland'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Messi'nin varisi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund macerasının ardından Celta Vigo'ya gitti ancak burada da tutunamayan Emre Mor, geçen sezon başında Galatasaray'a kiralandı, burada da tutunamayınca gönderildi.

Sezonun ikinci yarısını Olympiakos da geçirse de Yunan devi de Emre'yi istemedi. Kariyeri büyük bir düşüşe geçen yıldız oyuncu bu sezon yeniden hayata döndü.

İSPANYOL BASINININ MANŞETLERİNİ SÜSLÜYOR

Emre Mor'un futbola dönmesinin sebebi ise Danimarkalı eski futbolcu olan ve şu an futbolculara yaşam koçluğu yapan Kim Boye... Emre ile çalışmaya başlayan Boye, 23 yaşındaki oyuncuya kendi kimliğini hatırlattı ve Emre bu sezon öncesi Celta Vigo ile çıktığı maçlarda harikalar yarattı.

İspanyol basını da Emre'nin bu yeniden doğuşunu manşetlerine taşıdı. "lavozdegalicia.es" haberinde Emre'nin kesin kurtuluş için süreklilik göstermesi gerektiği bilgisini paylaştı.

(Akşam)

Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı
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