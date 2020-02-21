Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Emre Mor, burada da aradığını bulamadı. Son olarak Arsenal'le oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer almayan Emre Mor, Yunanistan Ligi'nde de forma giyme şansı bulamadı.
60 puanla Yunanistan Ligi'nde lider konumda bulunan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi ile birlikte yerel kupada da mücadelesini sürdürüyor.
Devre arasında Yunan ekibine transfer olan Emre Mor, kırmızılı beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Genç oyuncu yeni transfer olduğu Olympiakos'un Arsenal ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosunda yer almadı.
LİG MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ
Emre Mor, ligde emin adımlarla yoluna devam eden Olympiakos'un ikinci yarıda oynadığı hiçbir maçta forma fırsatı bulamadı.
Henüz bir lig maçında forma giyemeyen Emre Mor, sadece kupada şans bulabildi. Emre Mor, Lamia ile oynanan çeyrek final maçının 55. dakikasında oyuna girdi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Emre Mor, Olympiakos'un 3-2 kazandığı rövanş maçında yedekler arasındaydı. 78. dakikada oyuna giren genç isim herhangi bir etki yaratamadı.
Haber Videosu: Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi
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çöpCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kendin kaşındın daha iyi günlerin, biz bu senaryoyu çok gördük altın tepsi ile imkan sunulur insan ne oldum delisi olur dünyayı ben yarattım moduna girer, muhtemelen 40 yaşından sonra kanal kanal gezip ağlar gençlere nasihat eder ben yaptım siz yapmayın falann filannn, yani bunun sonu da öyle olacak.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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karı kız için hayatını bitirdiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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boşuna üzülmeyin çünki kendi hiç üzülmüyordur çünki adamın kadroya gireyim iyi topcu olayım diye bi derdi yok tek derdi param olsun ve kızlarla takılayım :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Karı kızla fazla uğraşmasa bulur formasınıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kariyeri bitti artık bununCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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NE BEKLİYORSUNUZ? BU ÇOCUK KADININ YAŞADIĞI HİÇBİYERDE BAŞARILI OLAMAZ. ENERJİSİNİ BAŞKA ŞEYLERE HARCIYOR. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Katılıyorum Sakaryaspora selamlar olsunYayından Kaldır