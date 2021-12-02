Emre Mor uslanmıyor! Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına olay tepki - Haberler Spor
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Emre Mor uslanmıyor! Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına olay tepki

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Avrupa'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki yerini de kaybetmek üzere. Türkiye Kupası'nda Karagümrük-Sarıyer arasında oynanan maçta kenara alınan Emre Mor, sinirden çılgına döndü. Emre, Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan teknik direktör Farioli'ye gösterdiği ağır tepkilerle maça damga vurdu.

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Ancak mücadeleye Emre Mor'un oyundan alınırken verdiği tepkiler damga vurdu.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Avrupa'da ve Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki fırsatı da kaybetmek üzere.. Milli futbolcu, boş kaleye kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. Farioli, Emre'yi oyundan aldı.

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KÜFÜR YAĞDIRDI

Oyundan çıkan Emre, Yenişafak'ın aktardığı habere göre; Farioli'nin uzattığı eli itip kulübeye gitti. Kameralara yansıdığı anlarda da hocasına küfür yağdırdı. Emre'nin disiplinsiz hareketlerine kulübün nasıl bir yaklaşım uygulayacağı merak konusu oldu.

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