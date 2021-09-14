Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken detay! Necati Ateş, ne söyledi? - Haberler Spor
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Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken detay! Necati Ateş, ne söyledi?

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Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken detay! Necati Ateş, ne söyledi?

Trabzonspor deplasmanında peş peşe bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, sevinçten havalara uçtu. Özellikle Emre Kılınç'ın golünde Necati Ateş'in payı olduğu öğrenildi. Ateş'in hocası Terim'e, "Tüm hafta buna çalışmıktık. Gördün mü hocam" dediği aktarıldı.

Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan Aslan, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.

"GÖRDÜN MÜ HOCAM?"

Trabzon'daki ilk gol ise Edgar Le'nin kaleye geri pasında araya giren Emre Kılınç'la geldi. Kendisini rakibin arkasına saklayan Emre, Florya'daki çalışmaları sahada uyguladı.

Sabah'ın haberine göre; gole sevinen yardımcı antrenör Necati Ateş, teknik direktörü Fatih Terim'e dönerek, "Hocam golü nasıl attık gördün mü? Tüm hafta buna çalışmıştık" diyerek sevincini paylaştı.

Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken detay! Necati Ateş, ne söyledi?

"KULÜBEDE OTURMAYA GELMEDİM"

Yönetim, İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini sezon başında kabul etmedi. Takımda kalan Emre, "Galatasaray'a kulübede oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek" diyerek milli arada hırs yaptı ve Trabzonspor maçı öncesinde hocasının gözüne girmeyi başardı.

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