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Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Kayserispor ile oynanan müsabakada karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a Ozan Tufan'ın oyundan atılması ile alakalı tepki gösterdi.

12.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:56

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan'ın Kayserisporlu futbolcuya müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR odasının uyarısıyla görüntüleri tekrar izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Emre'den hakeme tepki

Bu karar sonrası Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, hakeme sert bir şekilde tepki gösterdi.

"SİSTEMENE GEREK VAR?"

"Çok iyi maç yönetiyorsunuz", "Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek", "Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var" şeklinde konuşurken daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, tecrübeli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Emre Belözoğlu'nun hakeme sarf ettiği sözler, televizyon başındaki futbol severler tarafından da net bir şekilde duyuldu.

Emre'den hakeme tepki
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi

Kaynak: İHA

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