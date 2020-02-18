: Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

18.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:05

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

TRANSFER 25 MİLYON EUROYA GERÇEKLEŞTİ

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon euroya gerçekleştiği bildirildi. Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

Kaynak: AA

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