Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak
Borussia Dortmund, Juventus'tan kiraladığı Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
TRANSFER 25 MİLYON EUROYA GERÇEKLEŞTİ
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon euroya gerçekleştiği bildirildi. Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.
Haber Videosu: Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak
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