Haberler » Spor » Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti - Spor

Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin akşam yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun çalışmalar esnasında verdiği direktifler dikkat çekti.

09.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:56
Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti

Süper Lig'in devre arasını Belek'te sürdüren 'de gerçekleştirilen akşam antrenmanına kaptan damga vurdu.

"DOĞRU PAS VERİN"

Çalışmalar esnasında sürekli ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kalırken top kapma antrenmanında futbolculara, "Doğru dağılın. Top nerede 3 kişi oraya gidiyor, 1 kişi merkezde kalsın, doğru pas verin" şeklinde direktiflerde bulundu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler