Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin akşam yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun çalışmalar esnasında verdiği direktifler dikkat çekti.
09.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:56
Süper Lig'in devre arasını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de gerçekleştirilen akşam antrenmanına kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu.
"DOĞRU PAS VERİN"
Çalışmalar esnasında sürekli ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kalırken top kapma antrenmanında futbolculara, "Doğru dağılın. Top nerede 3 kişi oraya gidiyor, 1 kişi merkezde kalsın, doğru pas verin" şeklinde direktiflerde bulundu.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti
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büyük tecrube . . dinleyin kazanın. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır