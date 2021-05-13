Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu

Fenerbahçe'nin Sivasspor'a yenilerek son haftaya lider olarak girme fırsatını kaçırmasının ardından sarı-lacivertlilerde büyük bir yıkım yaşandı. Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolcularına adeta ateş püskürdü. Genç hoca oyuncularına, "Her şey elimizdeydi. Şampiyonluk maçımızdı. Ama sahada arzu, istek, inanç yoktu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup edebilseydi son haftaya lider girerek şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna gelecekti. Ancak sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kaybederek Süper Lig'de 3. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Emre Belözoğlu, soyunma odasında futbolcularına sert konuştu.

FUTBOLCULARINA SİTEM ETTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Emre Belözoğlu maçın sonunda soyunma odasına giderek futbolcularına, "Her şey elimizdeydi. Şampiyonluk maçımızdı. Ama sahada arzu, istek, inanç yoktu." sözleriyle sitem etti. Bugün, Kayseri maçı hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde matematiksel olarak ihtimal var ama inanç kalmadı.