Emre Belözoğlu'ndan samimi açıklama: Hiç kolay duygular değil. Aykut hoca bizim efsanemiz ve kader birlikteliği yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında, "Aykut Koca 3 Temmuz sürecinde kader birlikteliği yaptığımız efsanemizdir. Teknik adamlık kariyerinde de şampiyonluk yaşadı. Başakşehir'de güzel yıllarım oldu, kolay duygular değil bunlar" diye konuştu.

Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman bu kez rakip teknik direktörler olarak karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan önce iki teknik adamdan da duygusal açıklamalar geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Aykut hoca, 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptığımız efsanelerden birisi. Şampiyonluk da yaşadı. Başakşehir'de güzel yıllarım oldu, bunlar gerçekten kolay duygular değil" dedi.

"SON DERECE DONANIMLI"

Aykut Kocaman'da eski öğrencisi Belözoğlu hakkında, "Hayırlı olsun. Son derece donanımlı biri. Oyunculuğunda her tarafını gördü bu işin. Çok uzun yıllar üst seviye oynadı. Üst seviyede insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanında çok tutkulu, her şey istediği gibi olur umarım" diye konuştu.