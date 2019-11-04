Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ilk yarısında sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlanan Kayserisporlu futbolcu Aymen Abdennour'a küfür ettiği görüldü.

04.11.2019 10:15
Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe'yi geçiren maçta Emre Belözoğlu ile Aymen Abdennour arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu pozisyonda Emre Belözoğlu'nun rakibine İngilizce küfür ettiği belirtildi.

Yayıncı kuruluş moderatörlerinden Güntekin Onay, karşılaşma sonrası yayımlanan programda, Emre Belözoğlu'nun rakibine küfür ettiğini söyledi.

"İNGİLİZCE KÜFÜR ETTİ"

Güntekin Onay yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım, Emre Belözoğlu'nun Aymen Abdennour'a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar." dedi.


VİDEO: Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür
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YORUMLAR (17)

  • FORZA BEŞİKTAŞ:
    koyu bir BJK taraftarıyım. Bana göre Türk futbol tarihinin en iyi TÜRK orta saha oyuncularından biridir. Ancak bu karakter meselesi hırsı bu adamı malesef bitirmiştir.
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  • GAZETEÇİ:
    kardeşim ilk önçe macı izle kayserili futbolcu Aymen Abdennour'' kendini yere atıyor ve aynı oyuncu macın uzatma dakilarında hiç bir şey yok gine kendini yere bırakıyor ve sonrada türkiye bir algı var emre Aymen Abdennour ingilizçe küfür etmiş diyor Allah aşkına sahada hangi futbolcu küfürlü konuşmuyor söyleyin emre gecen sene başak şehirde futbol oynadı spor camiyasında hiç haber yapılmadı şimdi fenerde oynayor yok emre küfür ediyor spor medyası emre fb forması giydimi gümdem hemen degişiyor
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  • TTT:
    Güntekin onay da kuduruyor. Ntv spor kapanınca ntv yi de satıp gitmişti. böyle döneklerden ne beklenir zaten
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  • ASD:
    Türk futbolunun çirkefi. . . Bi bitse de defolup gitse, gördükçe sinirlerimiz zıplıyor. Ahlaksız. . . . . . . .
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