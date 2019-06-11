Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, Türkiye forması giyip özür diledi!

İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang, "Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi." diyerek özür diledi.

A Milli Takımımızın, dün İzlanda havalimanında yaşadıkları tüm dünyada olay olmuştu. İlk olarak saatlerce havalimanında bekletilen oyuncular ve teknik heyet ardından şok bir olayla karşıya kalmıştı. Bir kişi, kaptanımız Emre Belözoğlu röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatmıştı. Bu fırçacının daha sonra Belçika vatandaşı Corentin Siamang olduğu ortaya çıkmıştı.

"MAKSADIM TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

Taraftarlar, saatlerce Siamang'a ulaşmaya çalışırken sosyal medyaya Siamang'ın özür videosu düştü. Türkiye forması giyen Siamang, "Maksadım Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılıkdeğildi, sadece şaka yapmaktı. Türk halkından özür diliyorum. En büyük Türkiye" dedi.

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YORUMLAR (7)

  • BİR DOST:
    BİZ EĞER SESSİZ KALSAYDIK. ASLA ÖZÜR DİLEMEYECEKTİ. . . SONUNDA O DA DOĞRU YOLU GÖRMÜŞ. . . BU HAYATTA SESSİZ KALIRSAN TEPENE ÇIKARLAR.
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  • YUSUF YUSUF YANİ:
    ADAM BU KADAR TEPKİDEN SONRA BİRAZ TIRSMIŞ BELLİ. . YÜZÜNDEKİ PİS TEBESSÜMÜNDEN ESER KALMAMIŞ. . :):) BİRAZ YUSUF YUSUF OLMUŞ. . NEYSE KAPANSIN BU MEVZUDA. . MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR. . EN GÜZEL CEVAP SAHADA VERİLİR İNŞALLAH. .
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