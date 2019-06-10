Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!
İzlanda Havalimanı'nda A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang kendini savundu. Siamang, "Tuttuğum tuvalet fırçası değil temiz bir bulaşık fırçası ve bu bir mizahtır." dedi.
Belçika vatandaşı Corentin Siamang, kaptanımız Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu açıkladı. Facebook hesabından paylaşımda bulunan şahıs, daha sonra bu gönderiyi sildi. İşte Corentin Siamang'ın yaptığı paylaşım:
"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli takım kafilesinin havaalanına geleceğini duydum. Çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Güvenlik beni fark etmedi. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçasıyla soru sorduğumu düşündü
"TUTTUĞUM BULAŞIK FIRÇASIYDI"
Skandal bir anda Türk medyasında patlak verdi. Türk milli takımının 3 saat beklemesinin benimle ilgisi yok. Tuttuğum tuvalet fırçası değil ayrıca. Temiz bir bulaşık fırçası ve bu bir mizahtır. Amacım hakaret etmek değildi ve öyle bir şey yapmadım. Hatta o anda Fransa karşısındaki galibiyetten sonra ne düşünüyorsunuz diye sordum
"KENDİMİ BİR ANDA TÜRK BASININDA BULDUM"
Kendimi bir anda ilk önce CNN Türk'te ve ülkenin ana basın kaynaklarında gördüm. Türkiye Dışişleri Bakanı da çıktı ve bir sürü nefret dolu, tehdit içerikli mesajlar gördüm."
-
saygısız herif kalitesini göstermişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Evet dogru söylemis bulasik fircasi yalniz ben arabanin aluminyum cantini da onunla temizliyorum. Art niyet aramamak gerekiyor. Milli takimimizin yanindayiz basarilar diliyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
At bi yalan tut bi yılanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ben onları tuvalet klozeti ile karşılayacağım göreceksiniz havaalanındaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ülkücü gurbetçiler ayıklar bunu emin olun...Cevap Yaz Yayından Kaldır