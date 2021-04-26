Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, "Karşında futbolcu yok, bana saygı duyacaksın" sözleriyle çıkıştı
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Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, "Karşında futbolcu yok, bana saygı duyacaksın" sözleriyle çıkıştı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle hakem Fırat Aydınus, maçın sonuna 9 dakika ekledi. Maçın son bölümlerinde iki kulübede de sinirler gerildi. O sırada Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa kulübesi arasında hararet yükseldi. Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa analizcisine, "Ben artık futbolcu değilim, karşında futbolcu yok. Bana saygı duyacaksın" sözleriyle bağırdığı aktarıldı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasının sonunda yaşanan gerilimin içeriği ortaya çıkmaya başladı. Maçta son düdüğün gelmesinden sonra takımlar soyunma odasına giderken Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa kulübesindeki bir kişi arasında bağrışmalar duyuldu. Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel de tepki gösterdi. Kasımpaşa teknik ekibindeki analiz görevlisinin yanına giden Demirel oradan uzaklaştırıldı.

"BANA SAYGI DUYACAKSIN"

Ajansspor'un aktardığı haberde; Belözoğlu'nun, "Ben artık futbolcu değilim. Saygı duyacaksın" diye konuştuğu belirtildi. Gerginlik bir süre devam ederken iki kulübün antrenörleri olayı yatıştırdı ve takımlar soyunma odasına gitti.

"KENDİMİ TUTMALIYDIM"

Emre Belözoğlu yaşanan olayla ilgili olarak basın toplantısında şöyle konuştu: Tribünden bir sataşma oldu. Ben futbolcuyken de 'Sataşıyordunuz' dedim. Ben de kendimi tutmalıyım. Ancak yeni kariyerimde rakip kulübelere böyle tavrım olmadı. Benim kulübeme karşı da böyle konuşulmamalı.

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