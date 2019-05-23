Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal Arasında Geçen Transfer Konuşması Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişme... Sarı-Lacivertliler'in 1 Temmuz 2012'de yollarını ayırdığı eski kaptanı Emre Belözoğlu'nu yuvaya döndürmek için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

38 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-lacivertli yönetimle anlaşmaya vardığı ve ligin bitmesinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

GÜMÜŞDAĞ DOĞRULADI!

Gelişmeyi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüş da da doğruladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümüşdağ, "Emre'nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakma isteği var" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezonun ardından profesyonel futbol kariyerini noktalayıp sarı-lacivertlilerin teknik kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

"NE ZAMAN İHTİYAÇ OLSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN GELİRİM"

Sözcü'de yer alan habere göre; Bir ay önce teknik direktör Ersun Yanal telefonla aradığı Emre'ye "Seneye şampiyonluk yolunda senin takıma yapacağın liderliğe ihtiyacım var" dedi.38 yaşındaki Emre de, "Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa hiç düşünmeden gelirim, Teklifinizi kabul ediyorum" yanıtını verdi.

Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın istediğini Ali Koç'a iletti ve başkan da bu isteği büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ali Koç, Semih Özsoy ve Emre Belözoğlu, Etiler lüks bir resturantta mini bir zirve gerçekleştirdi.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'na "Emre gel bu sezon şampiyonluk yolunda sahada takıma yardımcı ol… 1 sene futbol oynadıktan sonra da teknik veya idari heyette birlikte belirleyeceğimiz pozisyona geç" dediği öğrenildi. Emre'nin başkan Ali Koç'a teklifi seve seve kabul edeceğini belirtmesiyle taraflar arasında 1 yıllık ön protokol imzalandı.