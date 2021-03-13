Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başlıyor
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Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başlıyor

13.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:25
Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başlıyor

Süper Lig'de son iki haftadır puan kaybı yaşayan Galatasaray'da Kayserispor maçı kritik bir öneme sahip. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim zorlu maç öncesi büyük bir sürprize imza attı. 4 maçtır kadroya giremeyen Emre Akbaba, Kayserispor karşısında ilk 11'de başlayacak. Galatasaray'da beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Akbaba için bu maç takımdaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşısında kadroda büyük bir sürprize imza atarak Emre Akbaba'ya ilk 11'de görev verdi.

43 GÜN SONRA İLK KEZ

Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta da 21 kişilik maç kadrosuna giremeyen ve son olarak 29 Ocak'ta oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de maça başlayan Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başladı. Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fatih Terim tarafından son bir şans daha verilen Emre Akbaba'nın Kayserispor karşısındaki performansı sarı-kırmızılı takımdaki geleceği adına da büyük önem taşıyor.

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