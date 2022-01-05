Emirhan İlkhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Emirhan İlkhan boyu kaç, hangi pozisyonda oynuyor, orta saha mı?

Emirhan İlkhan hangi takımda oynuyor? Emirhan İlkhan mevkisi nedir? Forvet mi orta saha mı defans mı? Emirhan İlkhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan 2004 doğumlu ve 17 yaşındadır. Bugün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor Süper kupa maçında maçın 80. dakikasında oyuna girmiştir. Profesyonel olarak ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan'ın mevkisi orta sahadır.

Emirhan İlkhan doğum tarihi : 2004

Emirhan İlkhan kaç yaşında : 17 yaşında

Emirhan İlkhan hangi takımda : Beşiktaş

Emirhan İlkhan mevkisi ne : Orta saha

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