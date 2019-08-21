Emetspor'a özel ödülü

Kütahya ASKF tarafından Emetspor kulübüne Özel Fair Play ödülü takdim edildiği bildirildi.

21.08.2019 10:01
Emetspor'a özel ödülü

Kütahya ASKF tarafından Emetspor kulübüne Özel Fair Play ödülü takdim edildiği bildirildi.

Altyapı çalışmaları kapsamında U-12, U-13 takımları kurarak liglere katılım sağlayan Emetspor kulübünün çalışmaları Kütahya ASKF tarafından ödüllendirildi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamalrda,"Sağlıklı ve ahlaklı bir gençlik için çıktığımız bu yolda belli bir mesafe kat ettik. Ama daha yapacak çok işimiz var. Gençliğe yapılan her yatırım ve hizmet her zaman değerlidir. Emetspor kulübü olarak sadece futbol da değil tüm spor dallarında imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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